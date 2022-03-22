Son dakika haber! Alanya'da çıkan yangında daire ve çatı katı zarar gördü

Antalya'nın Alanya ilçesinde 3 katlı binada çıkan yangında bir daire ve çatı katı hasar gördü.

Kestel Mahallesi'nde 3 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Söndürülen yangında, daire ve çatıda hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.