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Son dakika haber! Alanya'da çıkan yangında daire ve çatı katı zarar gördü

AA - Mustafa Kurt - Güncel
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Son dakika haber! Alanya'da çıkan yangında daire ve çatı katı zarar gördü

Son dakika haberleri: Antalya'nın Alanya ilçesinde 3 katlı binada çıkan yangında bir daire ve çatı katı hasar gördü.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 3 katlı binada çıkan yangında bir daire ve çatı katı hasar gördü.

Kestel Mahallesi'nde 3 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Söndürülen yangında, daire ve çatıda hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

AA / Mustafa Kurt - Güncel

Antalya, Alanya, Güncel, Haberler

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