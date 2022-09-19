Son dakika haber | Alanya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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Son dakika gelişmesine göre Antalya'nın Alanya ilçesinde, yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda yangın çıktı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde, yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda yangın çıktı.
Büyükhasbahçe Mahallesi Çatalhavuz mevkisinde, yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ekipler, havadan ve karadan müdahale edilen yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Güncel