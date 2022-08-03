Son dakika haber! Alanya'da bakım yaptığı teknede elektrik akımına kapılan kişi öldü Son dakika gündem haberi... Antalya'nın Alanya ilçesinde bakım yaptığı teknede elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti. Antalya'nın Alanya ilçesinde bakım yaptığı teknede elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti. İskelede demirli bulunan arkadaşının teknesine bakım yapmak için giden Ahmet Diremsiz (54), henüz belirlenemeyen nedenle elektrik akımına kapıldı. Dengesini kaybederek denize düşen Diremsiz, çevredekiler tarafından sudan çıkarıldı. Çağrılan sağlık ekibince hastaneye kaldırılan Diremsiz, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Güncel AA / Mert Cantürk Antalya Alanya Güncel Haberler Son Dakika

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