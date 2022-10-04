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Son dakika haber: Alanya'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

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Son dakika haber: Alanya'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberine göre Antalya'nın Alanya ilçesinde ofis olarak kullanılan dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Antalya'nın Alanya ilçesinde ofis olarak kullanılan dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Çarşı Mahallesi Damlataş Caddesi'nde 4 katlı bir apartmanın 2. katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri ve vatandaşların yaklaşık 30 dakika süren çalışmasıyla yangın, diğer dairelere sıçramadan söndürüldü.

Yangın nedeniyle daire kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel

Antalya İtfaiye Alanya Güncel Haberler Son Dakika

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