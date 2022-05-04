Son dakika haber: alacak nedeniyle tartıştığı kardeşini öldürdü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: alacak nedeniyle tartıştığı kardeşini öldürdü

Demirören Haber Ajansı - Davut Can - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haber: alacak nedeniyle tartıştığı kardeşini öldürdü

Son dakika haber: İZMİR'in Menderes ilçesinde Abdulali D. (19), borç- alacak nedeniyle tartıştığı ağabeyi M.D. (34) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

İZMİR'in Menderes ilçesinde Abdulali D. (19), borç- alacak nedeniyle tartıştığı ağabeyi M.D. (34) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. M.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında, ilçeye bağlı Kasımpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. M.D. ile bayram ziyaretinde bir araya geldiği kardeşi Abdulali D. arasında iddiaya göre, borç- alacak nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.D., bıçakla kardeşine saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Abdulali D., ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Abdulali D., bugün sabaha karşı yaşamını yitirdi. Olayın ardından gözaltına alınan M.D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.


Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Güncel

Kasımpaşa, Borç, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title