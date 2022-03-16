Son dakika haber! Akşener: "Hem cari açık yükseldi hem enflasyon arttı hem de büyüme yavaşladı" - Haberler

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Son dakika haber! Akşener: "Hem cari açık yükseldi hem enflasyon arttı hem de büyüme yavaşladı"

AA - İhsan Can - Güncel
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Son dakika habere göre İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in salona gelmesi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kürsüye çıkması İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in salona gelmesi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kürsüye çıkması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı. (1)

Son dakika haber! Akşener: Hem cari açık yükseldi hem enflasyon arttı hem de büyüme yavaşladı

Son dakika haber! Akşener: Hem cari açık yükseldi hem enflasyon arttı hem de büyüme yavaşladı

Son dakika haber! Akşener: Hem cari açık yükseldi hem enflasyon arttı hem de büyüme yavaşladı

AA / İhsan Can - Güncel

Meral Akşener, İYİ Parti, TBMM, Güncel, Haberler

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