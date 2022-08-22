Son dakika haber: Akşener: 'Atatürk'ümüzün Büyük Vizyonuyla Öğretmenlerimize Hak Ettiği İtibarı Yeniden Kazandırmamıza Çok Az Kaldı'

Son dakika haberi... İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Öğretmenlik kariyer değil kutlu bir ülkünün mesleğidir. Kariyer adı altında öğretmenlerimize reva görülen eziyet kabul edilemez. Değerli meslektaşlarım, hiç merak etmeyin. Atatürk’ümüzün büyük vizyonuyla öğretmenlerimize hak ettiği itibarı yeniden kazandırmamıza çok az kaldı” açıklamasını yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Öğretmenlik kariyer değil kutlu bir ülkünün mesleğidir. Kariyer adı altında öğretmenlerimize reva görülen eziyet kabul edilemez. Değerli meslektaşlarım, hiç merak etmeyin. Atatürk'ümüzün büyük vizyonuyla öğretmenlerimize hak ettiği itibarı yeniden kazandırmamıza çok az kaldı" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada; uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı ile ilgili şunları söyledi:

"Uzman ve başöğretmenlik kadrolarına 614 bin 446 başvuru oldu. Bu öğretmenlerimizin büyük bölümü gerekli eğitimleri tamamladılar. Yüksek lisans, doktora yapmış olan 90 bine yakın öğretmenimiz yapılacak sınavdan zaten muaf. Diğer öğretmenlerimize, sınavı boykot çağrısı yapılmasını en başta milli iradenin tecelligahı olan Meclisimize saygısızlık olarak görüyoruz. Daha önce de öğretmenler arasında ayrımcılık yaparak onlara hakaret edenlerin bu konudaki gayretlerinin ciddiye alınacak bir tarafı yoktur."

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bu açıklamaya sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

"ÖĞRETMENLİK KARİYER DEĞİL KUTLU BİR ÜLKÜNÜN MESLEĞİDİR"

Akşener, sosyal medya hesabında şu açıklamayı yaptı:

"Öğretmenlik kariyer değil kutlu bir ülkünün mesleğidir. Kariyer adı altında öğretmenlerimize reva görülen eziyet kabul edilemez. Değerli meslektaşlarım, hiç merak etmeyin. Atatürk'ümüzün büyük vizyonuyla öğretmenlerimize hak ettiği itibarı yeniden kazandırmamıza çok az kaldı."