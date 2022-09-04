Son dakika haber! Akşehir'de uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberler... Akşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğine bağlı ekipler Alanyurt Mahallesi'nde bir bahçede, ekili 285 kök kenevir bitkisi ile hasat edilip kurtulmaya bırakılmış 400 gram esrar maddesi ele geçirdi.

Akşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğine bağlı ekipler Alanyurt Mahallesi'nde bir bahçede, ekili 285 kök kenevir bitkisi ile hasat edilip kurtulmaya bırakılmış 400 gram esrar maddesi ele geçirdi.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri, sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik olarak yürüttükleri çalışmalar kapsamında, Alanyurt Mahallesi'nde A.Ç. isimli şüphelinin, çalıştığı kamu kurumunun bahçesinde kenevir bitkisi ekip yetiştirdiğini tespit etti.

Şüpheli A.Ç. gözaltına alınırken, Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararı ile bahçede yapılan aramada, ekili vaziyette 285 kök kenevir bitkisi ile hasat edilip kurtulmaya bırakılmış 400 gram esrar maddesine el konuldu.

Hakkında, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" ile "Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak" suçlarından işlem yapılan zanlı adli makamlara sevk edildi.