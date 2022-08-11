Son dakika haber: Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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Gelen son dakika haberine göre Aksaray'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Aksaray'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
M.A. ve B.Y'nin zaman zaman kente getirdikleri uyuşturucuyu sattığı belirlendi.
Şüpheliler, kent merkezindeki ikametlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Zanlıların otomobil ve adreslerinde yapılan aramada, bir miktar kenevir, esrar ve metamfetamin ele geçirildi.
AA / Zekeriya Karadavut - Güncel