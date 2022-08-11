Son dakika haber: Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı Gelen son dakika haberine göre Aksaray'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı. Aksaray'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı. M.A. ve B.Y'nin zaman zaman kente getirdikleri uyuşturucuyu sattığı belirlendi. Şüpheliler, kent merkezindeki ikametlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Zanlıların otomobil ve adreslerinde yapılan aramada, bir miktar kenevir, esrar ve metamfetamin ele geçirildi. Güncel AA / Zekeriya Karadavut Uyuşturucu Ticareti Aksaray Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haber: Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.