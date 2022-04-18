Son dakika haber | Aksaray'da düştüğü su kanalında sürüklenen koyunun kurtarılması kamerada
AA - Zekeriya Karadavut - Güncel
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Son dakika gündem haberi... Aksaray'da su kanalına düşerek sürüklenen koyunu zabıta ve vatandaşlar kurtardı.
AKSARAY (AA) - Aksaray'da su kanalına düşerek sürüklenen koyunu zabıta ve vatandaşlar kurtardı.
Alınan bilgiye göre, Bedir Muhtar Mahallesi'nde oturan vatandaşlar, su kanalında bir koyunun sürüklendiğini gördü. Kanalın üzerindeki köprüden tuttukları koyunu çıkarmaya çalışan vatandaşlara devriye gezen zabıta ekipleri de yardım etti.
Zabıtanın yardımıyla sudan çıkarılan koyun, veteriner kliniğe götürüldü.
Tedavisinin ardından sahibine teslim edileceği belirtilen koyunun kurtarılışı ise vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler beğeni topladı.
AA / Zekeriya Karadavut - Güncel