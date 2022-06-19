Son dakika haber | Aksaray'da 10 yıldır aranan cinayet zanlısı ahırda yakalandı Gelen son dakika haberine göre Aksaray'ın Ağaçören ilçesinde eşini öldürdüğü iddiasıyla 10 yıldır aranan zanlı, jandarma ekiplerince gizlendiği ahırda yakalandı. Aksaray'ın Ağaçören ilçesinde eşini öldürdüğü iddiasıyla 10 yıldır aranan zanlı, jandarma ekiplerince gizlendiği ahırda yakalandı. Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, 10 yıl önce ilçeye bağlı Kırımini köyünde eşi Kimya Ş'yi öldürüp kaçan Demirel Ş'nin (33) köye geldiğini belirledi. Zanlıyı yakalamak için operasyon düzenleyen ekipler, köyde bir ahırda gizlenen Demirel Ş'yi gözaltına aldı. İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. AA / Zekeriya Karadavut - Güncel Ağaçören Jandarma Aksaray Güncel Haberler Son Dakika

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