Son dakika haber | Akrabaların silahlı kavgası kamerada

Son dakika gündem haberine göre BURSA'da, 3 kişinin yaralandığı, akraba iki aile arasındaki taşlı, sopalı ve silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı.

BURSA'da, 3 kişinin yaralandığı, akraba iki aile arasındaki taşlı, sopalı ve silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı. Cep telefonu ile çekilen görüntülerde, kaçan şüphelilerden birinin yerde yatan yaralıya ateş ettiği görüldü.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında, Osmangazi ilçesi Emek Adnan Menderes Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet olan akraba iki ailenin bireyleri yolda karşılaşınca önce tartışma, ardından da kavga çıktı. Taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada bir kişi belinden çıkardığı tabancayla diğer gruba peş peşe ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Y.Y., H.A. ve M.Y. kanlar içinde yere yığıldı. Şüpheliler kaçarken, yaralılar çevredekiler tarafından özel araçla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis kaçan şüphelileri arıyor.