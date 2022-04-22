Son dakika haber | Akrabalar arasında arazi kavgası: 1 ölü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Akrabalar arasında arazi kavgası: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haber | Akrabalar arasında arazi kavgası: 1 ölü

Son dakika haberine göre Manisa'nın Alaşehir ilçesinde akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıktığı ileri sürülen kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

ALAŞEHİR, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıktığı ileri sürülen kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Hacıaliler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir aralarında arazi anlaşmazlığı yüzünden husumet bulunan amcaoğulları Latif Ertürk (28) ile Ömer Ertürk (23) arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ömer Ertürk, amcaoğlunu bıçakladı. İhbar üzerine adrese jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulans ile Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Latif Ertürk, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan, jandarma ekiplerince olayla ilgili başlatılan soruşturma dahilinde Ömer Ertürk ve babası Halil Ertürk (60) gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Alaşehir, Jandarma, Manisa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title