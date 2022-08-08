Son dakika haber | Akhisar'daki trafik kazalarında 3 kişi yaralandı Son dakika haber: Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 2 trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 2 trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Süleymanlı Mahallesi'nde M.E.A'nın kullandığı 10 FT 495 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında refüje çarpıp, devrildi. Kazada kamyonet sürücüsü M.E.A. yaralandı. Diğer kaza ise Sarıcalı Mahallesi'nde meydana geldi. Akhisar Gölmarmara yolunda seyir halinde olan L.A. (57) yönetimindeki 50 ACP 023 plakalı otomobil, aynı istikametteki S.A (37) idaresindeki 45 HB 6417 plakalı otomobile çarptı. Kaza sonrasında yoldan çıkan 45 HB 6417 plakalı otomobil karşı şeride geçip T.K.(42) idaresindeki 45 R 6755 plakalı otomobille çarpıştı. Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler T.K. ile S.A. yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Akhisar'daki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan S.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Güncel AA / Kamil Tekmen Akhisar Manisa Güncel Haberler Son Dakika

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