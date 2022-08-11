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Akar: "Değerler silsilesiyle biz faaliyetlerimizi sürdürüyoruz"

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuk olduğu Televizyon Programı Bakan Akar'ın soruları yanıtlaması Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ankara'da Anadolu Yayıncıları Derneği tarafından düzenlenen "Anadolu Soruyor" programının canlı...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuk olduğu Televizyon Programı

Bakan Akar'ın soruları yanıtlaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ankara'da Anadolu Yayıncıları Derneği tarafından düzenlenen "Anadolu Soruyor" programının canlı yayında konuştu.(2)

AA / Güncel

Hulusi Akar Ankara Güncel Haberler

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