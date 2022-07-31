Son dakika haber! AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Ankara'da Alevi STK'leri ile cemevine saldırıya tepki Açıklaması - Haberler

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Son dakika haber! AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Ankara'da Alevi STK'leri ile cemevine saldırıya tepki Açıklaması

Son dakika haber! AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Ankara'da Alevi STK'leri ile cemevine saldırıya tepki Açıklaması

Son dakika gündem haberine göre AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, Ankara'da Alevi STK'leri ile cemevine yönelik saldırıya ilişkin, "Bu saldırılar hepimize yapılmıştır, muharrem ayında bu saldırı ve provokasyonların amacı bellidir.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, Ankara'da Alevi STK'leri ile cemevine yönelik saldırıya ilişkin, "Bu saldırılar hepimize yapılmıştır, muharrem ayında bu saldırı ve provokasyonların amacı bellidir. Bunlara asla izin verilmeyecektir." ifadesini kullandı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara'da Alevi STK'leri ile cemevine yönelik saldırı nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.

Saldırıyı lanetleyen Çelik, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu saldırılar hepimize yapılmıştır, muharrem ayında bu saldırı ve provokasyonların amacı bellidir. Bunlara asla izin verilmeyecektir. Zanlı emniyet güçlerimiz tarafından yakalandı. Kirli provokasyon boşa çıkarıldı. Saldırgan hukuk önünde hesabını verecektir. Canlarımızla birliğimiz ve dirliğimiz daim olsun."

AA / Sefa Şahin - Güncel

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