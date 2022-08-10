Eskişehir politika haberi: Eskişehir Şehir Hastanesi 4 yılda 7 milyon hastaya hizmet verdi

Ak Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, Eskişehir Şehir Hastanesi'nin Sağlık Bakanlığı'nın sağlıkta kalite değerlendirmesinde 100 puan üzerinden 98.91 puan aldığını söyledi.

Başkan Çalışkan, Eskişehir Şehir Hastanesi'nin şehir için çok büyük bir kazanım olduğunu ve Sağlık Bakanlığı'nın kalite değerlendirmesinde 100 puan üzerinden 98.91 puan aldığını açıkladı. Çalışkan, "Eskişehir Şehir Hastanesi kentimiz için çok büyük bir kazanım. AK Parti iktidarında ülkemiz sağlıkta çığır atladı. Eskişehir Şehir Hastanesi de hizmete başlayan en büyük şehir hastanelerinden biri. Tabi yerel yöneticiler tarafından hastane bağlantı yolları ile ilgili vazifesi olan konularda duyarsız kalmasını, muhalefet vekillerinin hiçbir dayanağı ve gerçekliği olmayan konularla karalamaya yönelik algı yaratmaya çalışmalarını unutmuş değiliz. Eskişehir Şehir Hastanesi 333 bin m2 alana sahip ve 6 bloktan oluşuyor. Şehir Hastanesi son 4 yıldır 7 milyon hastaya hizmet vermiş durumda. Yanık obezite kronik kalp merkezi gibi özel birimleriyle hizmet veren hastanede 354 hekim ve 2 bin 371 sağlık personeli görev yapıyor. Hastane 4 yıllık süreçte yüzde 75 yatak ve yüzde 80 yoğun bakım doluluk oranı gördü. Eskişehir şehir hastanesi bin 81 yatak kapasiteli olarak açıldı ancak bu rakam bakanlık ve hayırseverlerin desteği ile bin 235'e yükseltildi. Doluluk oranı da ne denli büyük bir ihtiyaca cevap verdiğini gösteriyor. Pandemide 117 olan yetişkin yoğun bakım ünitesi 237 ye yükseldi. 2018 yılından bu zamana kadar 18 bin 500 anne bebeğini bu hastanede dünyaya getirdi" dedi.

"5 yıldızlı otellerle yarışır nitelikte"

Şehir Hastanesinin konforlu bir hizmet sunduğundan bahseden AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, "Hastanenin konaklama koşulları da beş yıldızlı otellerle yaraşır cinsten. Şehrimize bu hizmeti kazandıran Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanlarımıza ve Bakanımız Nabi Avcı'ya tekrar teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR