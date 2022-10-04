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Denizli haber: AFYONKARAHİSAR - AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, Afyonkarahisar'da trafik kazasında yaralandı

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Denizli haberler... AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde içinde bulunduğu otomobilin traktörle çarpışması sonucu hafif yaralandı.

AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde içinde bulunduğu otomobilin traktörle çarpışması sonucu hafif yaralandı.

Latif Can Poyraz idaresindeki 20 BC 300 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Akarön beldesi yakınlarında Nail A'nın (62) kullandığı 03 ADL 297 plakalı traktörle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobilde bulunan AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, hafif yaralandı.

Ök, ambulansla tedbir amaçlı Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel

Milletvekili Nilgün Ök Karahisar Denizli Güncel Haberler

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