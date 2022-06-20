Son dakika haber: Aile meclisinde ölüm kararı verilen eski eşini; kara çarşaf giyerek vurmaya gitmiş

ADANA'nın Seyhan ilçesinde Yusuf Gença'nın (29) öldürüldüğü, Hilal Şahin'in (28) de ağır yaralandığı silahlı saldırının detayları ortaya çıktı. Eski eş Abidin Uçar (27) ile yanındaki A.D.'nin (17) düzenlediği silahlı saldırının, Hilal Şahin'in ailesi tarafından planlandığı belirlendi. Olay günü çarşaf giyen Uçar'ın, A.D.'nin koluna girerek adrese gittiği, mermisinin bitmesiyle evden kaçtığı tespit edildi.

Olay, 9 Haziran gecesi Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi'nde meydana geldi. Biri kara çarşaflı diğeri şapkalı 2 şüpheli, 3 katlı binanın 2'nci katında oturan Yusuf Gença'nın evinin önüne geldi. Evin zilini çalan şüpheliler, kapıyı açan Gença ile birlikte yaşadığı Hilal Şahin'e tabancayla peş peşe ateş edip, olay yerinden kaçtı. Komşuların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Gença'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Göğüs bölgesine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Hilal Şahin ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından cenazesi alınan Gença toprağa verildi, Şahin'in ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abidin Uçar, A.D., Hacı Şahin ile Şahan Şahin, çıkarıldığı hakimlikçe 'töre saikiyle planlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, diğer 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheli Musa Şahin'i yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.