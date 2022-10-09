Son dakika haber: Ağrı'da devrilen kamyonetteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Güncel Haberler Son dakika gelişmesine göre Ağrı'nın Tutak ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Ağrı'nın Tutak ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. A.A. idaresindeki 04 DA 110 plakalı kamyonet, Ağrı-Van kara yolu Tutak ilçesi mevkisinde devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile araçtaki Y.A. ve M.Ö.A. yaralandı. 112 Acil Sağlık ekiplerince Tutak Devlet Hastanesi ile Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan M.Ö.A, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaynak: AA / Güncel Tutak Ağrı Güncel Haberler Son Dakika

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