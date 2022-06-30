Ağız armonikası virtüözü 'Balarısı Ahmet' hayatını kaybetti AĞIZ armonikası virtüözü, 'Balarısı Ahmet' lakabıyla tanınan, Ahmet Faik Şener 97 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. AĞIZ armonikası virtüözü, 'Balarısı Ahmet' lakabıyla tanınan, Ahmet Faik Şener 97 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Klasik, Türk sanat, caz müziğe ve tango eserleri seslendiren, ağız armonikası virtüözü Ahmet Faik Şener Zeytinburnu'nda tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Çevresinde 'Balarısı Ahmet' olarak tanınan Şener'in cenazesine ünlü tarihçi Murat Bardakçı ve yakınları katıldı. "ÇOK EĞLENCELİ BİRİSİYDİ" Şener'in aile yakını Atilla Başoğlu "Ahmet abi çevresinde sevilen bir insandı. Kız kardeşinin vefatının ardından biraz çöktü. 45 kiloya kadar düştükten sonra, hastaneye götürdük. Pandeminin başlamasıyla mecburen hastanede kaldı. Ardından huzurevine geçti ve orada vefat etti. Çok eğlenceli biri insandı. Son zamanlarda 'Yaşadığım yeter artık bırakayım' diyordu" dedi. "KÜLTÜR DÜNYASI İÇİN BÜYÜK KAYIP OLDU" Plak şirketi sahibi Hakan Atala, "Rahmetlinin kendisini canlı olarak dinlemesem de CD'sini sattım. Ama kendisiyle oturup bir sürü sohbetim oldu. Ahmet abi ile oğlu Serdar Akman'ı daha fazla tanıdım. 2018 yılında İstanbul Caz Festivali danışma kurulundaydı. Biz her yıl onur ödülü veriyorduk. Ahmet abinin bu ödülü almadığını tespit ettim. Böyle bir teklifte bulundum ve 'Yaşam Boyu Onur Ödülü'nü caz festivalinde Ahmet abiye verdim. Bu onu çok onore etti. Pandemi sürecinde tamamen telefondan görüşüyorduk. 96 yaşında olmasına rağmen arkadaşım gibiydi. Bence kültür dünyası için büyük bir kayıp oldu. Kendisinin deyişiyle söyleyeyim çok bilindiğini sanmıyorum. Çok unutulmuş bir değer diye düşünüyorum. Bizim sofralarımızda çok hoş sohbet bir insan olduğunu, zamanın başbakanlarından Menderes ve Demirel ile esprili bir şekilde konuştuğunu ve renkli bir hayatı olduğunu söyleyebilirim. Gerçekten çok eğlenceli ve renkli biriydi. Tam bir beyefendiydi. Müthiş bir Türkçesi vardı. Yeri dolmayacak biriydi" diye konuştu. Şener, Kocamustafapaşa Sümbül Efendi Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

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