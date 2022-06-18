Adalet Bakanı Bozdağ, 29. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Çağlar'ın cenazesine katıldı - Haberler

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Adalet Bakanı Bozdağ, 29. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Çağlar'ın cenazesine katıldı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Ankara'daki evinde hayatını kaybeden 29'uncu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Şükrü Çağlar, memleketi Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde defnedildi.

Ankara'daki evinde hayatını kaybeden 29'uncu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Şükrü Çağlar, memleketi Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde defnedildi. Cenaze törenine Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da katıldı.

Ankara'daki evinde dün hayatını kaybeden 29. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Şükrü Çağlar'ın cenazesi memleketi Kırıkkale'nin Keskin ilçesine getirildi. Çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze töreninde Şükrü Ceylan'ın babası Kadir, annesi Elif, çocukları Fatih Kağan ve Mert Çağlar, tabuta sarılarak gözyaşlarına hakim olamadı. Cenaze törenine katılan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, AK Parti Milletvekili Ramazan Can, MHP Milletvekili Halil Öztürk, ilçe belediye başkanları, savcılar ile hakimler aileye taziyelerini iletti. Hayriye Camii'nde kılınan namazın ardından Bakan Bozdağ, 46 yaşındaki Çağlar'ın tabutunu omuzladı. 2 çocuk babası Çağlar, şehir mezarlığında toprağa verildi.

17 Haziran 2022 günü, Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Şükrü Çağlar, yakınları tarafından evinde ölü bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bazı basın-yayın organlarında çıkan haberlere ilişkin yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre ölümün harici bir nedenden kaynaklanmadığı ve şüpheli bir durumun olmadığı belirtildi. - KIRIKKALE

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