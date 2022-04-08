Son dakika haber: AĞABEYİ, YENGESİ VE YEĞENİNİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİ ANLAŞAMIYORDUK, GÖZÜM KARARMIŞTI

SERDİVAN, SAKARYA (DHA) - SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde evin tapusu nedeniyle çıkan tartışmada ağabeyi, yengesi ve yeğenini pompalı tüfekle vurarak öldüren Çetin Güler (54)'ün ilk ifadesi ortaya çıktı. Güler'in ağabeyi ile ev konusunda anlaşamadıklarını ve en son telefonla görüştüğünde ağabeyinin ağır konuşması sonucu kendisini kaybettiğini, gözünün karardığını, çok pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

Olay, Kemalpaşa Mahallesi Gündoğar Sokak'ta 3 gün önce meydana geldi. Nakliye firması işletirken bir süre önce iflas eden Çetin Güler, ağabeyi Bedri Güler'in evine geldi. Babalarından kalan evin tapusunun kendisine verilmesini isteyen Çetin Güler kavga ettiği ağabeyi Bedri, yengesi Duriye ve yeğeni Tuncay Güler'i vurdu. Ailenin küçük oğlu Berat Güler (23) ise balkondan kaçarak kurtuldu. Olayın ardından kaçan Çetin Güler'in aracı polis ekiplerince takibe alındı. PTS ve Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarından araç Karasu'da durduruldu. Cinayetin şüphelisi Çetin Güler ve onu saklamaya çalıştığı iddia edilen M.T.T gözaltına alındı.

İLK İFADESİNİ AVUKAT NEZARETİNDE VERDİ

Cinayet şüphelisi Çetin Güler Sakarya Barosu'ndan bir avukat nezaretinde ilk ifadesini verdi. Güler'in ifadesinde sık sık ağladığı ve pişman olduğunu söyleyerek, "Uzun zamandır da ağabeyimle ev konusunda anlaşamıyorduk. En son yine görüştük anlaşamadık. Telefonla görüştüğümüzde bana ağır konuştular. Hakaretler etti, sinirlendim. Kendimi kaybettim ve eve gittim. Gözüm kararmıştı sonrasını hatırlamıyorum. Keşke böyle olmasaydı. Çok pişmanım? dediği öğrenildi. Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri tamamlanan Çetin Güler ve onu saklamaya çalıştığı iddia edilen M.T.T geniş güvenlik önlemleri altında Sakarya Adliyesi'ne sevk edildiler.

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İsa ÇİCEK/SERDİVAN (Sakarya), (DHA)-