Son dakika haberleri! OTOMOBİLLE ELEKTRİKLİ MOPET ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde elektrikli mopet ile otomobilin çarpıştığı kazada Mustafa Ali Taşpınar (74) öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza Afyonkarahisar- Antalya Karayolu 59. kilometresi Susuz köyü kavşağında öğle saatlerinde meydana geldi. Mahmut A. idaresindeki 03 VH 937 plakalı, otomobil aynı yönde giden Mustafa Ali Taşpınar idaresindeki elektrikli mopet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yol kenarındaki bariyerlere savrulan mopet sürücüsü Mustafa Ali Taşpınar, kaldırıldığı Sandıklı Devlet Hastanesi'nde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Otomobilde yolcu olarak bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi de kazada yaralandı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Otomobil sürücüsü Mahmut A. jandarma ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Afyonkarahisar - Antalya karayolunda güvenlik önlemi alan jandarma ve polis ekipleri, trafik akışını kontrollü sağladı.