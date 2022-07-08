Son dakika haber: Afyonkarahisar'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı - Haberler

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Son dakika haber: Afyonkarahisar'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Demirören Haber Ajansı - İlyas Kaan Taytak - Güncel
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Son dakika haber: Afyonkarahisar'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Son dakika haberi: Dinar yolunda, sürücüsünün sollama yaptığı otomobil ile karşı yönden gelen kamyonet çarpıştı.

Dinar yolunda, sürücüsünün sollama yaptığı otomobil ile karşı yönden gelen kamyonet çarpıştı. Kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında, Çay ilçesi Devederesi mevkisinde meydana geldi. Çay'dan Dinar yönüne giden R.T. (63), iddiaya göre, yönetimindeki 09 AHH 890 plakalı otomobil ile önünde giden B.İ.E. yönetimindeki M7-08EB-193 yabancı plakalı aracı solladı. Bu sırada R.T.'nin otomobili, karşı yönden gelen B.C.'nin (28) kullandığı 38 VD 313 plakalı ve traktör yüklü kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçlar, devrildi. Yabancı plakalı otomobil ise şarampole yuvarlandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, otomobilde bulunan C.T.'nin (55) yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan otomobil sürücüsü R.T. ile kamyonet sürücüsü B.C. de sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çay Devlet Hastanesi'ne götürüldü. R.T. de hastanede kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaan Taytak - Güncel

Çay Güncel Haberler Son Dakika

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