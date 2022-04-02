Son dakika haber: Afyonkarahisar'da kendini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan zanlı tutuklandı - Haberler

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Son dakika haber: Afyonkarahisar'da kendini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan zanlı tutuklandı

AA - Arif Yavuz - Güncel
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Son dakika haber: Afyonkarahisar'da kendini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan zanlı tutuklandı

Son dakika haberler: Afyonkarahisar'da polis olduğunu söyleyerek bir kişiyi dolandıran zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ANKARA (AA) - Afyonkarahisar'da polis olduğunu söyleyerek bir kişiyi dolandıran zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ankara'dan Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen N.A.D'nin işlemleri tamamlandı.

Adliye sevk edilen zanlı, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olay

Dün, İl Emniyet Müdürlüğüne gelen M.İ, telefonla aranarak kendisini polis olarak tanıtan kişi ve kişilerce gözaltına alınacağı gerekçesiyle dolandırıldığını beyan etmiş, adresine gelen bir kişiye de korktuğu için kızlarına ait 300 bin lira değerindeki ziynet eşyasını verdiğini ifade etmişti.

Bunun üzerine bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, M.İ'den ziynet eşyalarını alan şüphelinin 10 suç kaydı bulunan N.A.D. (23) olduğunu belirlemişti. Polis ekipleri, N.A.D'yi Ankara'nın Altındağ ilçesinde yanında M.O'yla (27) birlikte yakalamıştı. M.O, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

AA / Arif Yavuz - Güncel

Dolandırıcılık, Karahisar, Ankara, Polis, Güncel, Haberler

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