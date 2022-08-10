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Son dakika haber | Afyonkarahisar'da çiftliğe inen eğitim uçağı kırım geçirdi: 2 yaralı (2)

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Son dakika haber | Afyonkarahisar'da çiftliğe inen eğitim uçağı kırım geçirdi: 2 yaralı (2)

Son dakika haberleri: PİLOTLARIN DURUMU İYİAfyonkarahisar'da Hava Meydan Komutanlığı'na ait Cessna 172 tipi eğitim uçağının Afyon Kocatepe Üniversitesi, Eğitim Araştırma ve Uygulama Çiftliği'ne acil iniş yapmak istediği sırada kırım geçirmesi sonrasında valilikten yapılan açıklamada, iki pilotun durumunun iyi...

PİLOTLARIN DURUMU İYİ

Afyonkarahisar'da Hava Meydan Komutanlığı'na ait Cessna 172 tipi eğitim uçağının Afyon Kocatepe Üniversitesi, Eğitim Araştırma ve Uygulama Çiftliği'ne acil iniş yapmak istediği sırada kırım geçirmesi sonrasında valilikten yapılan açıklamada, iki pilotun durumunun iyi olduğu kaydedildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Akşam saatlerinde Hava Meydan Komutanlığı'na ait Cessna 172 tipi eğitim uçağı, uçuş esnasında zorunlu iniş yapmıştır. Herhangi can kaybının olmadığı kazada, maddi hasar meydana gelmiştir. Pilotlarımız sağlık durumları iyi olup ayakta tedavileri sürdürülmektedir."


Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat Güçlüer - Güncel

Araştırma Karahisar Cessna Güncel Haberler Son Dakika

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