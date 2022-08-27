Son dakika haber: Afyonkarahisar'da 8 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 11 zanlı tutuklandı Güncel Haberler Son dakika haber... Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 5 kişinin silahla, 3 kişinin de darbedilerek yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 15 şüpheliden 11'i tutuklandı. Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 5 kişinin silahla, 3 kişinin de darbedilerek yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 15 şüpheliden 11'i tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 15 zanlı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 11'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltına alınan 15 şüphelinin kentteki adresleri ile araçlarındaki aramalarda, 6 tüfek, 3 tabanca, 1100 mermi ve 250 fişek ele geçirildi. Dere Mahallesi Kireç Ocağı Sokak'ta 25 Ağustos'ta iki grup silah ve sopalarla kavga etmiş, 5 kişi silah, 3 kişi de darbedilerek yaralanmıştı. Güncel Kaynak: AA / Arif Yavuz Güncel Haberler Son Dakika

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