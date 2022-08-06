Son dakika haber! Afganistan'da Şii mahallesindeki patlamada 3 kişi öldü Son dakika haberi: Afganistan'ın başkenti Kabil'de Şiilerin yoğun yaşadığı bölgede meydana gelen patlama sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Afganistan'ın başkenti Kabil'de Şiilerin yoğun yaşadığı bölgede meydana gelen patlama sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Kabil Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kabil'in batısındaki Pol-e Suhta bölgesinde akşam saatlerinde patlama meydana geldi. Olay sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin de yaralandığı açıklandı. Görgü tanıklarına göre, patlama yol kenarına bırakılan bir tencere içine yerleştirilen bombanın infilak etmesiyle oluştu. Olay yerine ilk yardım ekipleri sevk edildi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Dünkü saldırıda 8 kişi ölmüştü Kabil'in batısında çoğunluğunu Şiilerin oluşturduğu Sarkariz bölgesinde dün akşam saatlerinde bir bombalı saldırı meydana gelmiş, saldırıda 8 kişi hayatını kaybetmiş, 18 kişi de yaralanmıştı. Dünkü saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti. Muharrem ayında Şiiler endişeli Afganistan'da DEAŞ'ın Şiilere yönelik ölümcül saldırıları meydana gelmişti. Son olarak, Muharrem ayı dolayısıyla DEAŞ'ın Şiilere karşı saldırında artış olacağına yönelik uyarılar yapılıyor. Afganistan'da, Şiilerin yaşadığı mahallelerde, insanlar bugünlerde muharrem ayı anmaları için sık sık bir araya geliyor. Güncel AA / Bilal Güler Afganistan Kabil Güncel Haberler Son Dakika

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