Son dakika haber: Afganistan'da meydana gelen patlamada önde gelen Taliban destekçisi din adamı öldü

Son dakika haber... Afganistan'ın Herat vilayetinde bir camide cuma namazı sırasında meydana gelen patlamada, Taliban öncesi dönemde de Taliban'a yönelik sık sık destek açıklamalarıyla gündeme gelen din adamı Mevlevi Mucib Rahman Ensari hayatını kaybetti.

Afganistan'ın Herat vilayetinde bir camide cuma namazı sırasında meydana gelen patlamada, Taliban öncesi dönemde de Taliban'a yönelik sık sık destek açıklamalarıyla gündeme gelen din adamı Mevlevi Mucib Rahman Ensari hayatını kaybetti.

Herat Vilayet Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Guzergah camisinde meydana gelen intihar saldırısında aynı zamanda caminin imanı ve vaizi olan Ensari'nin yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Görgü tanıkları ise Ensari'nin bazı korumaları ve sivillerin de yaşamını yitirdiğini aktardı.

Kayıplara ilişkin net bir açıklamada bulunulmazken ölü ve yaralı sayısının yüksek olabileceği belirtiliyor.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ensari'nin ölümünden dolayı derin üzüntü duyduklarını ifade ederek, faillerin yakalanıp cezalandırılacağını aktardı.

Herat'ta büyük bir medreseyi yöneten ve burada dersler veren Ensari, Taliban öncesi dönemde de sık sık Afganistan hükümetine yönelik şiddetli eleştirileri, Taliban lehine güçlü destek açıklamalarıyla gündeme gelmişti.

Ensari'nin özellikle kadın haklarına yönelik açıklamaları ise tepki uyandırmıştı.

11 Ağustos 2022'de, Taliban ve en etkili bileşeni Hakkani grubunun önde gelen isimlerinden Şeyh Rahimullah Hakkani, ders verdiği bir medresede DEAŞ'ın bombalı saldırısında hayatını kaybetmişti.

DEAŞ saldırıları yüzlerce can aldı

Taliban'ın geçen yıl 15 Ağustos'ta Afganistan'ı hakimiyeti altına almasının ardından geçen son bir yılda terör örgütü DEAŞ'ın saldırıları nedeniyle yüzlerce insan hayatını kaybetti.

Söz konusu saldırılar, ağırlıklı olarak Şii ve Sünni camiler ile Taliban güçlerini hedef alırken en kanlı patlamalar Şii camilerine yönelik saldırılarda gerçekleşti.