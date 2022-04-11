Son dakika haber | AFAD: Zonguldak Ereğli açıklarındaki deprem sonrası olumsuz bir ihbar bulunmuyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki deprem sonrası olumsuz bir ihbarın olmadığını açıkladı.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Geçmiş olsun. Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.