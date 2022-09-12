AFAD, Pakistan'daki sel felaketinde ihtiyaç sahipleri için çadır kurmayı sürdürüyor Güncel Haberler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Pakistan'da selden etkilenen bölgelerde ihtiyaç sahiplerinin barınmaları için çadır kurulumlarına devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), Pakistan'da selden etkilenen bölgelerde ihtiyaç sahiplerinin barınmaları için çadır kurulumlarına devam ediyor. Sindh eyaletinin Mirpurhas bölgesinde selzedeler için 20 çadır kuran AFAD, bugüne kadar 4 binden fazla çadır dağıttı. AFAD ayrıca Mirpurhas'ta ihtiyaç sahiplerine 50 gıda kolisi yardımında bulundu. AFAD, Pakistan'da selden etkilenen bölgelerde 100 binin üzerinde çadır kurmayı planlıyor. Kaynak: AA / Güncel Pakistan AFAD Güncel Haberler

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