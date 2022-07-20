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Son dakika haber: Adıyaman'daki trafik kazasında ölen anne ve kızın cenazesi defnedildi

AA - Zekeriye Şimşek - Güncel
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Son dakika haber: Adıyaman'daki trafik kazasında ölen anne ve kızın cenazesi defnedildi

Son dakika haber... Adıyaman'ın Besni ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden anne ve kızının cenazesi Gaziantep'in İslahiye ilçesinde toprağa verildi.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden anne ve kızının cenazesi Gaziantep'in İslahiye ilçesinde toprağa verildi.

Dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Sultan Durna (35) ve kızı İrem Durna'nın (18) cenazeleri aileleri tarafından İslahiye ilçesine getirildi.

Anne ve kızının naaşı Burunsuzlar Mahallesi'nde kılınan cenaze namazından sonra mahalle mezarlığında yan yana defnedildi.

AA / Zekeriye Şimşek - Güncel

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