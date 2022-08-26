Son dakika haber... ADIYAMAN'DA, YANGINDA 3 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ Güncel Haberler Gelen son dakika haberlerine göre ADIYAMAN'da, binada elektrik trafosundan çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi tedavi altına alındı. ADIYAMAN'da, binada elektrik trafosundan çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi tedavi altına alındı. Yangın, akşam saatlerinde Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. 7 katlı binanın giriş katında bulunan elektrik trafosundan yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini görenler durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye erleri tarafından yangın kontrol altına alınarak binada oturanlar tahliye edildi. Dumandan etkilenen 3 kişi, sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan 3 kişinin sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. (DHA) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel İtfaiye Güncel Haberler Son Dakika

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