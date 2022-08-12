Son dakika haber: Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
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Son dakika gündem haberi... Adıyaman'daki uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Adıyaman'daki uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şanlıurfa- Adıyaman kara yolu Akpınar Jandarma kontrol noktasında şüphelendiği bir otomobili durdurdu.
Otomobildeki aramada 37 gram esrar ile 47 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 şüphelinin işlemleri sürüyor.
AA / Orhan Pehlül - Güncel