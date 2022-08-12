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Son dakika haber: Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

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Son dakika haber: Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Son dakika gündem haberi... Adıyaman'daki uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman'daki uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şanlıurfa- Adıyaman kara yolu Akpınar Jandarma kontrol noktasında şüphelendiği bir otomobili durdurdu.

Otomobildeki aramada 37 gram esrar ile 47 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin işlemleri sürüyor.

AA / Orhan Pehlül - Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı Adıyaman Güncel Haberler Son Dakika

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