Son dakika haber | Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
AA - Emin Tezerdi - Güncel
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Son dakika haberi: Gölbaşı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Gölbaşı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde plakası açıklanmayan bir kamyonu durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 41,31 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.C.A, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
AA / Emin Tezerdi - Güncel