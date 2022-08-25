Son dakika haber | Adıyaman'da traktör devrildi, 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı Güncel Haberler Gelen son dakika haberlerine göre Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde üzüm hasadına giden işçileri taşıyan traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde üzüm hasadına giden işçileri taşıyan traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Ahmet Gündoğdu idaresindeki 02 HU 581 plakalı traktör, Belören Beldesi Yukarı Nasırlı köyü yakınlarında şarampole devrildi. Kazada, römorktaki Ayşe Fatma Gündoğdu yaşamını yitirdi, sürücü ile 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Gölbaşı ve Besni devlet hastanelerine kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Emin Tezerdi Gündoğdu Adıyaman Güncel Haberler Son Dakika

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