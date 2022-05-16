Son dakika haber: Adıyaman'da terör operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Haberler

Son dakika haber: Adıyaman'da terör operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
AA - Orhan Pehlül - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Edinilen son dakika gelişmesine göre Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, terör örgütü üyesi olduğu öne sürülen A.G'yi yakaladı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
AA / Orhan Pehlül - Güncel