Son dakika haber: Adıyaman'da terör operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Haberler

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Son dakika haber: Adıyaman'da terör operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

AA - Orhan Pehlül - Güncel
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Son dakika haber: Adıyaman'da terör operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, terör örgütü üyesi olduğu öne sürülen A.G'yi yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Orhan Pehlül - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Adıyaman, Terör, PKK, Güncel, Haberler

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