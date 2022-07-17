Son dakika haber! Adıyaman'da tarım aracı devrildi, 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı Edinilen son dakika haberine göre Adıyaman'ın Tut ilçesinde "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı. Adıyaman'ın Tut ilçesinde "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı. A.E.G. idaresindeki tarım aracı ilçeye bağlı Havutlu köyü yakınlarında devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan 9 kişi yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Tut Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ali Murtaza Yücel, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yücel'in cesedi otopsisi için hastane morguna kaldırıldı. AA / Orhan Pehlül - Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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