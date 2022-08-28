Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! ADIYAMAN'DA SİLAHLI KAVGA 2 YARALI

Güncel Haberler

Son dakika haberler: ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Kavga, dün gece saatlerinde Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre borç-alacak nedeniyle husumetli olan iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek tabancaların kullanıldığı kavgaya dönüşen tartışmada kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği Mehmet Dede (23) ve Abdullah Mırkıt (23) yaralandı. Yaralılan, ihbarla gelen ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olayın ardından kaçan şüphelilerin kimliklerinin saptanarak yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Fırat kavga Kahta Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title