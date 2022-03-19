Son dakika haber! Adıyaman'da sahte içki operasyonunda bir kişi tutuklandı - Haberler

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Son dakika haber! Adıyaman'da sahte içki operasyonunda bir kişi tutuklandı

AA - Emin Tezerdi - Güncel
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Son dakika haber! Adıyaman'da sahte içki operasyonunda bir kişi tutuklandı

Gelen son dakika haberine göre Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda bir kişi tutuklandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda bir kişi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçe merkezindeki bir eve operasyon düzenledi.

Operasyonda sahte içki imal ettiği belirlenen İ.K. (62) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderildi.

AA / Emin Tezerdi - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, Hisarcık, Gölbaşı, Güncel, Haberler

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