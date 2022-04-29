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Son dakika haber | Adıyaman'da PKK şüphelisi adliyede

Demirören Haber Ajansı - Mahir Alan - Güncel
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Son dakika haber | Adıyaman'da PKK şüphelisi adliyede

Son dakika haberlerine göre ADIYAMAN'da, jandarmanın operasyonu ile gözaltına alınan terör örgütü PKK şüphelisi İ.E., adliyeye sevk edildi.

ADIYAMAN'da, jandarmanın operasyonu ile gözaltına alınan terör örgütü PKK şüphelisi İ.E., adliyeye sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İ.E.'nin terör örgütü PKK ile irtibatlı olduğunu belirledi. Harekete geçen ekipler, İ.E.'nin adresine operasyon düzenledi. Gözaltına alınan İ.E., jandarmadaki sorgusunun ardından 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.


Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan - Güncel

Terör, PKK, Güncel, Haberler

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