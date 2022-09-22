Son dakika haber | Adıyaman'da PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi Güncel Haberler Son dakika gündem haberi: Adıyaman'da, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, toprağa gömülü yaşam malzemeleri bulundu. Adıyaman'da, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, toprağa gömülü yaşam malzemeleri bulundu. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kömür Beldesi kırsalında arama tarama faaliyeti gerçekleştirdi. Ekipler, 2 farklı noktada toprağa gömülü yaşam malzemeleri ele geçirdi. Malzemeler, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda imha edildi. Güncel Kaynak: AA / Orhan Pehlül Adıyaman PKK Güncel Haberler Son Dakika

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