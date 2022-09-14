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Son dakika haber | Adıyaman'da iş yerine düzenlenen silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı

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Son dakika haber | Adıyaman'da iş yerine düzenlenen silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı

Son dakika haber... Adıyaman'da berber dükkanına silahlı saldırı düzenlendi.

Adıyaman'da berber dükkanına silahlı saldırı düzenlendi.

Alitaşı Mahallesi'ndeki E.A'ya ait berber dükkanına motosikletteki maskeli 2 şüpheli tarafından tabancayla ateş açıldı.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Ekipler bölgede yaptıkları incelemede merminin iş yerinin camına isabet ettiğini belirledi.

Saldırı sonrası bölgeden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Öte yandan, motosikletteki maskeli 2 şüphelinin iş yerine ateş açması iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel

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