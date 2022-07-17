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Son dakika haber: Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı

AA - Orhan Pehlül - Güncel
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Son dakika haber: Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı

Son dakika haberleri... Adıyaman'da iki grup arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.

İmamağa Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle taraflar birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı. Kavgada 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

AA / Orhan Pehlül - Güncel

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