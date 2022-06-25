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Son dakika haber! Adıyaman'da hırsızlık zanlısı tutuklandı

AA - İsmail Kaya - Güncel
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Son dakika haber! Adıyaman'da hırsızlık zanlısı tutuklandı

Son dakika haberi... Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Girne ve Turgut Özal mahallelerindeki 4 evden altın, para, beyaz eşya ve ev malzemeleri çalınmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliğini tespit ettikleri M.S.A.'yı (28) düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

AA / İsmail Kaya - Güncel

Adıyaman Hisarcık Kahta Güncel Haberler Son Dakika

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