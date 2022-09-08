Son dakika haber | Adıyaman'da hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı Güncel Haberler Son dakika haberleri... Adıyaman'ın Tut ilçesinde hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli yakalandı. Adıyaman'ın Tut ilçesinde hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe merkezindeki bir dinlenme tesisinde hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlattı. Ekipler, çalışmaları sonucunda şüphelileri tespit etti. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda T.D. ile D.B. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere karakola götürüldü. Öte yandan şüphelilerin çaldığı iki televizyon işletme sahibine teslim edildi. Güncel Kaynak: AA / Orhan Pehlül Jandarma Hisarcık Adıyaman Güncel Haberler Son Dakika

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