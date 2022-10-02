Son dakika haberi... Güvenlik görevlisinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 3 zanlı tutuklandı Güncel Haberler Son dakika haberleri... Adıyaman'da banka güvenlik görevlisinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı. Adıyaman'da banka güvenlik görevlisinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı. Kapcami Mahallesi'nde 30 Eylül'de bir bankada güvenlik görevlisine silahlı saldırı düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılar M.K, Ö.M. ve Y.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Olay Kapcami Mahallesi'ndeki bir bankada güvenlik görevlisi olarak çalışan Ayhan Dağ, iş yerinin önündeyken silahlı saldırıya uğramıştı. Güncel Kaynak: AA / Orhan Pehlül Adıyaman Eylül Güncel Haberler Son Dakika

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