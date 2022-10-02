Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Güvenlik görevlisinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 3 zanlı tutuklandı

Güncel Haberler

Son dakika haberleri... Adıyaman'da banka güvenlik görevlisinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Adıyaman'da banka güvenlik görevlisinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Kapcami Mahallesi'nde 30 Eylül'de bir bankada güvenlik görevlisine silahlı saldırı düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar M.K, Ö.M. ve Y.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Olay

Kapcami Mahallesi'ndeki bir bankada güvenlik görevlisi olarak çalışan Ayhan Dağ, iş yerinin önündeyken silahlı saldırıya uğramıştı.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel

Adıyaman Eylül Güncel Haberler Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title