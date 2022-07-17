Son dakika haber! Adıyaman'da çıkan örtü yangını söndürüldü Gelen son dakika haberine göre Adıyaman'da çıkan örtü yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü. Adıyaman'da çıkan örtü yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü. Karadağ Ormanlık bölgesinde henüz belirlenemeyen nedenle başlayan anız yangını, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından örtü yangınını söndürdü. AA / Orhan Pehlül - Güncel Adıyaman Karadağ İtfaiye Güncel Haberler Son Dakika

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