Son dakika haber! Adıyaman'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor Güncel Haberler Son dakika haberlerine göre Adıyaman'da çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor. Adıyaman'da çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor. Karadağ mevkiindeki ormanlık alanda belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına, Orman Bölge ve Adıyaman Belediyesine bağlı ekiplerle müdahale ediliyor. Ekipler, rüzgarın etkisiyle yayılan alevleri kontrol altına almaya çalışıyor. Bu arada, çalışmalara bölgedeki vatandaşlar ve güvenlik güçleri de destek veriyor. Güncel Kaynak: AA / Orhan Pehlül Adıyaman Karadağ Güncel Haberler Son Dakika

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